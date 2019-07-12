Украинский доброволец получил 24 года тюрьмы за убийство итальянского репортера в Донбассе

РИМ, 12 июля. /ТАСС/. Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Такое решение вынес в пятницу суд города Павия. Оглашение приговора передавал в прямом эфире новостной канал Rainews24.

Обвинение требовало для подсудимого 17 лет тюремного заключения. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик российский правозащитник Андрей Миронов.

Маркив, который был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, был единственным обвиняемым в убийстве Андреа Роккелли и Андрея Миронова. Оба погибли в результате минометного обстрела в районе села Андреевка вблизи Славянска (Донецкая область) пять лет назад - 24 мая 2014 года. В их группу входил французский фоторепортер Вильям Рогелон, который выжил. Согласно его свидетельству, обстрел велся прицельно из точки, где дислоцировались украинские военные, которыми, по утверждению обвинения, командовал Маркив. Реголон был главным свидетелем обвинения. В судейскую комиссию входили наряду с профессиональными судьями присяжные заседатели.

На оглашении приговора присутствовали родственники Роккелли, который специализировался на фоторепортажах из зон конфликтов, представители журналистских организаций и союзов, а также посол Украины в Италии. Официальные представители Киева, где оценивают произошедшее как "происшествие военного времени", давали показания в защиту Маркива. Сам украинец также вину свою не признал, в том числе в последнем слове. Украинские националисты считают его героем. Данный приговор может быть обжалован в апелляционном, а потом кассационном судах.