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МВД задержало подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве

Им оказался 25-летний житель столицы
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© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в одном из отелей в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками московской полиции установлена личность и местонахождение подозреваемого в убийстве 23-летней девушки, совершенном в номере отеля в поселении Картмазово Новой Москвы. Им оказался 25-летний житель столицы", - сказала она.

По ее словам, задержанный будет доставлен для проведения следственных действий.

Ранее сообщалось о том, что в номере отеля Vnukovo Village в Новой Москве найдено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде асфиксии. Погибшая оказалась стюардессой одной из авиакомпаний.

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