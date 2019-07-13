Военные очистили от завалов 44,2 га пострадавшей от паводка территории в Иркутской области

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) с начала работ на месте произошедшего в Иркутской области паводка очистили от завалов 44,2 га. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой округа.

"С начала работ по ликвидации ЧС военнослужащие Центрального военного округа очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области. Всего очищено 44,2 га пострадавшей от паводка территории, осталось очистить в назначенном районе ответственности 12,8 га. Общая площадь района очистки от завалов составляет 57 га", - говорится в сообщении.

"С начала работ военнослужащие разобрали 33 дома, признанных аварийными и перенесенных паводком. Всего же необходимо разобрать 46 строений. Кроме того, 435 самосвалов вывезли более 13 тыс. куб. м твердых бытовых отходов на городскую свалку ТБО", - уточнили в пресс-службе.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов и 11,05 тыс. приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. По данным на утро субботы, подтопленными остаются 138 домов в городе Тулун.

Погибли 25 человек, девять числятся пропавшими без вести. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших районах идут аварийно-восстановительные работы.

К ликвидации последствий паводка привлечено более тысячи военнослужащих. Военные очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, разбирают завалы прокладывают дороги. Штаб по управлению группировкой развернут в Тулуне.