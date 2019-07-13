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Паводок в Иркутской области

Росавтодор направит еще 150 машин на расчистку завалов после паводка в Иркутской области

В правительстве региона отметили, что в Тулуне не хватает бульдозеров и гидроманипуляторов, поэтому их везут из Братска

ТАСС, 13 июля. Росавтодор направит еще около 150 единиц различной техники для расчистки завалов в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, сообщается на сайте правительства региона.

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Паводок в Иркутской области. Главное

"В понедельник из Красноярска прибудет еще около 150 единиц различных машин от Росавтодора, которые будут задействованы на расчистке и вывозке завалов", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что в Тулуне не хватает бульдозеров и гидроманипуляторов, поэтому эту технику туда везут из Братска.

По словам председателя правительства области Руслана Болотова, сейчас в Тулуне работают более ста самосвалов, 12 погрузчиков, а также гидроманипуляторы и мотопомпы. "По всем пострадавшим территориям общий состав технической группировки превышает 645 единиц", - приводятся в сообщении его слова.

 

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РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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