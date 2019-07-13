Росавтодор направит еще 150 машин на расчистку завалов после паводка в Иркутской области

ТАСС, 13 июля. Росавтодор направит еще около 150 единиц различной техники для расчистки завалов в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, сообщается на сайте правительства региона.

"В понедельник из Красноярска прибудет еще около 150 единиц различных машин от Росавтодора, которые будут задействованы на расчистке и вывозке завалов", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что в Тулуне не хватает бульдозеров и гидроманипуляторов, поэтому эту технику туда везут из Братска.

По словам председателя правительства области Руслана Болотова, сейчас в Тулуне работают более ста самосвалов, 12 погрузчиков, а также гидроманипуляторы и мотопомпы. "По всем пострадавшим территориям общий состав технической группировки превышает 645 единиц", - приводятся в сообщении его слова.