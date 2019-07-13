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Пожар на складе бывшего завода "Заря" в Дзержинске полностью ликвидирован

Его площадь составила 2,4 тыс. кв. м

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади 2,4 тыс. кв. м на территории недействующего завода химического оборудования "Заря" в городе Дзержинске Нижегородской области, где в субботу днем загорелся склад с бумагой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Полностью ликвидировали", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре на территории бывшего завода "Заря" поступило в 11:10 мск, в 11:32 мск пожар был локализован, позже произошло обрушение кровли загоревшегося ангара. В ликвидации последствий от областного главка МЧС принимали участие 27 человек и восемь единиц техники.

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