В Иркутской области с подтопленных территорий вывезли 140 тыс. кубометров мусора

"Большое количество техники и людей задействовано в уборке мусора. [После разбора завалов на пострадавших территориях] вывезено свыше 140 тыс. кубометров", - сказал Левченко.

В пострадавших районах также проводится санитарная обработка. Ей занимаются почти 500 человек, которые используют для этого свыше 40 тонн различных средств. Эти средства также раздают местным жителям, чтобы они у себя проводили обработку во дворах.

Губернатор добавил, что еще 8 июля в наиболее пострадавшем от паводка городе Тулуне определили участки для новой застройки - как для строительства личных домов, так и для возведения многоквартирных. В пострадавшем Нижнеудинске такие места тоже предварительно определены. "Сейчас задача муниципалитетов - законодательно эти места утвердить с внесением изменений в генеральные планы", - отметил Левченко.

Левченко также добавил, что без света пока остаются три пятиэтажных дома, где живут 110 человек.

"Остался один населенный пункт - Тулун, 110 человек, три пятиэтажных дома. Там идет просушка подвалов, где идет линия электропередачи, и пока включить эти дома невозможно", - пояснил губернатор.

Левченко напомнил, что на пострадавших территориях организована раздача продовольствия. Люди, у которых из-за отсутствия электричества испортилась еда, уже получили свыше 136 тонн продуктов. Для этого в регионе организовали 26 пунктов раздачи гуманитарной помощи.

Восстановление дамбы

Пострадавшую от паводка дамбу, по словам Левченко, восстановят к 18 июля.

Защитная дамба на реке в черте города была рассчитана на подъем воды до 10 метров, однако в пик паводка вода поднялась почти до 14 метров, захлестнув дамбу.

"Сейчас из центральной части Тулуна вода откачана, мы эту работу [по восстановлению дамбы] ведем. К 18 июля дамба будет восстановлена", - сказал Левченко.