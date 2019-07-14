СК начал проверку по факту жесткой посадки вертолета Robinson в Подмосковье

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства жесткой посадки частного вертолета Robinson в районе подмосковного Солнечногорска, где погибли два человека. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следственными органами МССУТ СК России организована доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Robinsson в Московской области", - сказала Марковская.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются причины происшествия.

В воскресенье вертолет Robinsson совершил жесткую посадку в поле вблизи деревни Барское-Мелечкино, в результате которой погибли оба находившихся в салоне человека. Разрушений и пострадавших на земле нет.

Как сообщили ТАСС в руководстве Федерации сверхлегкой авиации, при крушении вертолета погиб ее руководитель Игорь Никитин.

По данным источника ТАСС, вертолет вылетел с аэродрома Шевлино и должен был вернуться туда же. Аэродром малой авиации Шевлино расположен в 55 км от Москвы по Пятницкому шоссе.