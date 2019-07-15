Власти Бурятии назвали причину пожара в пригороде Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 15 июля. /ТАСС/. Природный пожар, угрожавший накануне вечером поселку Сотниково в пригороде Улан-Удэ, возник по вине местного населения. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"Лесной пожар в Иволгинском районе произошел по вине местного населения", - сказали в ведомстве.

Речь идет, как предполагается, о поджоге. В пресс-службе республиканского правительства отметили, что "сотрудники МВД Бурятии производят оперативные действия по поиску виновника возникновения лесного пожара".

Зампред правительства региона Петр Мордовский провел заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Складывавшуюся ситуацию он охарактеризовал как "очень сложную" - огонь удалось остановить всего в 800 м от ближайшего строения в поселке. "Очень большой объем сухой травянистой растительности был, оставшейся с прошлого года. Не было ветра, но была очень высокая температура воздуха, - приводит пресс-служба слова Мордовского. - Но мы не сработали по профилактике: какой-то негодяй поджег лес, в результате все поднялись по тревоге".

В воскресенье недалеко от поселка Сотниково разгорелся пожар, огонь подошел к населенному пункту. К полуночи огонь удалось остановить. В превентивных целях из санаторно-оздоровительного лагеря "Здоровье" в пункты временного размещения - Сотниковскую школу и детскую больницу в Улан-Удэ - эвакуировали более 100 детей и взрослых, включая персонал реабилитационного центра.

"Пожар локализован утром 15 июля на площади 16 га. Ликвидация пожара планируется в первой половине дня. Приняты все необходимые меры, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - сообщили в РАЛХ. В тушении пожара задействованы силы и средства Иволгинского, Заудинского, Прибайкальского, Селенгинского, Заиграевского, Кикинского и Кабанского лесхозов. С огнем борются более 100 человек, порядка 30 единиц техники.