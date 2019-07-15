Умерли двое военных, пострадавших при возгорании цистерны под Саратовом

ТАСС, 15 июля. Двое из четырех военнослужащих, пострадавших в результате возгорания автоцистерны в одной из воинских частей в Саратовской области в минувшую субботу, умерли. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель председателя правительства региона Роман Бусаргин.

"У меня есть информация о том, что двое военнослужащих погибли", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что данные о состоянии еще двоих пострадавших пока уточняются. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пострадавших с ожогами перевезли военным самолетом в госпиталь. Сейчас они находятся в Москве.

В субботу в командовании Саратовского гарнизона ТАСС сообщили, что четверо военнослужащих получили травмы при возгорании автоцистерны в одной из воинских частей в Саратовской области во время заправки топливом. Сообщалось, что угрозы для жизни пострадавших нет.