Иркутские власти закупят 11 автобусов для детей, чьи школы пострадали от паводка

ТУЛУН /Иркутская обл./, 15 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области закупят 11 автобусов для перевозки в соседние учебные заведения детей из школ, здания которых пострадали от паводка, если их не успеют восстановить, сообщил журналистам губернатор региона Сергей Левченко.

"Страховочный вариант мы имеем. Завтра будут приняты поправки в бюджет, где заложены в статью расходов 11 школьных автобусов, для того, чтобы можно было на какое-то время школьников перевозить в соседние образовательные учреждения", - сказал Левченко.

Перевозка может понадобиться для учащихся тех школ, которые были затоплены. В настоящий момент здания обследуют, чтобы определить их состояние.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести. Госпитализированы 666 человек, включая 146 детей. За время паводка в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.

В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.