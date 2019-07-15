Спасатели обнаружили тело седьмого погибшего в реке Лене вблизи Якутска

ТАСС, 15 июля. Спасатели обнаружили в реке Лене в Якутии тело седьмого погибшего. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Обнаружено еще одно тело. Итого погибло семь человек, из них трое детей", - сказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что спасатели извлекли из реки тела еще четырех человек, в том числе ребенка.

По уточненным данным регионального главка МЧС, группа из 11 человек находилась на отдыхе на несанкционированном пляже на одном из островов реки Лены. Во время купания трое детей, оставшись без присмотра взрослых, начали тонуть и звать на помощь. Двоих детей удалось достать из воды, еще один ребенок и четверо взрослых при попытке их спасения пропали без вести. Самих детей при проведении реанимации на берегу также спасти не удалось.

По данному факту СК начал доследственную проверку.