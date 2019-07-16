Защита замглавы ПФР Иванова обжаловала его арест по делу о получении взятки

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд 31 июля рассмотрит жалобу на арест заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, признавшего вину в получении взятки в 4,4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"В Басманном суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката в защиту интересов Иванова А. М. на постановление суда об избрании последнему меры пресечения, рассмотрение которой назначено на 12:45 мск 31 июля в Мосгорсуде", - сказала представитель суда.

Мосгорсуд 29 июля рассмотрит также жалобу на арест директора департамента ООО "Техносерв менеджмент" Алексея Копейкина, являющегося фигурантом данного уголовного дела о взятке.