Арест замглавы ПФР Алексея Иванова. Главное

В среду 10 июля стало известно о задержании замглавы Пенсионного фонда Алексея Иванова. Его заподозрили в получении взятки в 4,4 млн рублей.

Позже в ОНК сообщили, что Иванов признал свою вину, изобличил других лиц, совершивших преступления, и подал в отставку. Его поместили в изолятор временного содержания на северо-востоке Москвы.

При этом в пресс-службе ПФР тогда же сообщили, что не владеют информацией об отставке замглавы организации, но заявили, что оказывают следствию необходимое содействие. О помощи правоохранительным органам также сообщили и в Минтруде.