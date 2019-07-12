Арест замглавы ПФР Алексея Иванова. Главное

Заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова задержали 10 июля по подозрению в получении взятки в размере 4,4 млн рублей. Позже суд арестовал его до 9 сентрября. Главное о деле замглавы ПФР — в материале ТАСС.
Задержание
В среду 10 июля стало известно о задержании замглавы Пенсионного фонда Алексея Иванова. Его заподозрили в получении взятки в 4,4 млн рублей.
Позже в ОНК сообщили, что Иванов признал свою вину, изобличил других лиц, совершивших преступления, и подал в отставку. Его поместили в изолятор временного содержания на северо-востоке Москвы.
При этом в пресс-службе ПФР тогда же сообщили, что не владеют информацией об отставке замглавы организации, но заявили, что оказывают следствию необходимое содействие. О помощи правоохранительным органам также сообщили и в Минтруде.
Ходатайство об аресте
Ходатайство об аресте Иванова поступило в Басманный суд Москвы 12 июля. Следствие попросило арестовать его до 9 сентября.
Иванова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").
Также в суде сообщили, что рассмотрят ходатайство о заключении под стражу второго фигуранта дела - директора департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв менеджмент" Алексея Копейкина, подозреваемого в совершении преступления по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки").
Суд
На суде Иванов признал вину в получении взятки в 4,4 млн рублей. Он также раскаялся в содеянном и попросил поместить его под домашний арест.
Тем не менее судья Наталия Дударь решила, что, несмотря на явку с повинной, на свободе Иванов сможет скрыться или оказать давление на свидетелей.
Таким образом Басманный суд Москвы заключил заместителя руководителя Пенсионного фонда России под стражу до 9 сентября.
Что известно об Алексее Иванове
Алексей Иванов родился 15 июня 1960 года. В 1982 году окончил высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова по специальности "математическое обеспечение автоматизированных систем управления, инженерная оперативно-тактическая, автоматизированная системы управления". В 1991 году окончил военную Краснознаменную академию связи ордена Ленина им. С.М. Буденного.
Работал в коммерческих структурах в сфере информационных технологий. С 2016 года занимал должность советника председателя правления Пенсионного фонда России.
В 2017 году стал заместителем председателя правления фонда, где курировал вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, персонифицированного учета, информационной безопасности, предоставления Пенсионным фондом услуг в электронном виде.