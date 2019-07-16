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В Сочи восстановлено движение поездов, задержанных из-за упавшей на провода крыши кафе

Ранее сообщалось, что из-за происшествия задерживались четыре поезда

СОЧИ, 16 июля. /ТАСС/. Работы по уборке с контактной группы железнодорожной сети металлической конструкции, сорванной ветром с крыши кафе, завершены. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Металлическую конструкцию с пляжного кафе в Сочи из-за порыва ветра сорвало во вторник днем на контактную группу железнодорожной сети, в результате чего произошла задержка четырех электропоездов.

"По состоянию на 13:45 в Сочи работы по уборке металлопрофиля с контактной группы железнодорожной сети завершены. Движение поездов организовано в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), также посторонним предметом было повреждено окно пассажирского поезда №116 Адлер - Санкт-Петербург. "Один пассажир получил легкие повреждения - царапины", - говорится в сообщении СКЖД.

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