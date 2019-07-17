В Гусь-Хрустальном пойдет под суд вандал, разбивший памятную доску Солженицыну

ТАСС, 17 июля. Полиция установила личность вандала, разгромившего в декабре 2018 года памятную доску писателю Александру Солженицыну в Гусь-Хрустальном. Уголовное дело в его отношении уже завершено и передано в суд, сообщили журналистам в среду в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Стеклянную мемориальную доску, установленную к 100-летию со дня рождения Александра Солженицына, разбили 11 декабря. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст 214 УК РФ ("Вандализм").

"В результате масштабного комплекса проведенных полицейскими мероприятий подозреваемый в порче памятной доски был установлен. Им оказался 42-летний житель города Гусь-Хрустальный. В ходе обыска по месту жительства фигуранта оперативники обнаружили телескопическую палку, которой, предположительно, и была разбита памятная доска", - сообщили в полиции.

Александр Солженицын в 1956-1957 годах жил в Гусь-Хрустальном районе, где преподавал математику в Мезиновской средней школе. В этот же период у него возникла идея написания рассказа "Матренин двор". Прототипом главной героини стала местная жительница Матрена Захарова, в доме которой жил Солженицын.