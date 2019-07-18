Подтопленными в зоне паводка в Иркутской области остаются 44 жилых дома

ИРКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Вода остается в 44 жилых домах в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС. За сутки она ушла из двух домов.

"Остается подтопленным один населенный пункт - город Тулун, 44 жилых дома с населением 110 человек, в том числе 22 ребенка. Подтоплено 44 приусадебных участка", - сказали в пресс-службе.

В зоне паводка продолжается просушка зданий.

За сутки за медицинской помощью обратились еще девять человек, семерых госпитализировали. Всего с начала паводка помощь врачей потребовалась 4 тыс. 630 пострадавшим, 763 госпитализированы, в том числе 164 ребенка.

Как сообщал ранее вице-премьер, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка Виталий Мутко, в пострадавших от наводнения районах Иркутской области остается еще порядка 200 домов, где вода не ушла из подвалов. Он поручил местным властям организовать откачку.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.