В реке Лопва Пермского края уровень воды опустился ниже критической отметки

ПЕРМЬ, 18 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Лопва, из-за повышения которого в зоне подтопления в Пермском крае оказался Юрлинский район, в четверг опустился ниже критической отметки, составив 3,45 метра, сообщила в четверг ТАСС глава территории Татьяна Моисеева.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке в ночь на среду поднялся до 3,9 метра при критической отметке в 3,55 метра.

"Паники нет, как и не было. Комиссия по чрезвычайным ситуациям утром начала свою работу, вода - 3,45 [метра]", - сказала она, добавив, что в пунктах временного проживания в Юрле остаются четыре человека. В четверг специалисты управления Роспотребнадзора Пермского края проведут санитарную обработку подтопленных участков и домов.

По данным на сайте регионального управления МЧС, на утро четверга в пострадавших от паводка Юрлинском и Гайнском районах в зоне подтопления остаются 89 придомовых территорий. В Юрлинском районе остаются размыты два автомобильных моста, из-за чего без транспортного сообщения остаются пять населенных пунктов с населением 645 человек. Возможен только проезд грузовой техники высокой проходимости, для жителей организован временный объезд. В Гайнском районе размыло пять автомобильных мостов и два участка дороги, затруднен проезд к трем населенным пунктам, где проживают более 1000 человек. Кудымкарский и Бардымский район полностью освободились от воды.

"На территории Юрлинского района в результате подъема уровня воды в реке Лопва остаются подтопленными 65 придомовых территорий, из них 39 жилых домов с населением 162 человека. На территории Гайнского района в результате дождевого паводка в поселке Сейва подтоплены 24 придомовые территории, жилых домов нет", - сказано в сообщении.

С 16 июля в Пермском крае в результате ливней повысился уровень воды в реках, что привело к подтоплению населенных пунктов в пяти районах региона - Бардымском, Кудымкарском, Гайнском, Сивинском и Юрлинском. Из зоны подтопления было эвакуировано почти 170 человек, семь из них доставили в пункты временного размещения, остальные разместились у родственников. Режим чрезвычайной ситуации введен в Юрлинском и Гайнском муниципальных округах, а также в селе Кува Кудымкарского района.