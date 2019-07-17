Режим ЧС ввели в двух районах Пермского края из-за подтопления

ПЕРМЬ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Юрлинского и Кудымкарского районов Пермского края ввели на своих территориях режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления, образовавшегося в результате поднятия уровня воды в реках. Об этом сообщил врио начальника центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону, подполковник внутренней службы Александр Черемных на официальном YouTube-канале ведомства.

"На местах сосредоточены группировки районных звеньев РСЧС, органами местного самоуправления Юрлинского и Кудымкарского муниципальных районов в связи с обстановкой ввели на территории режим ЧС", - сказал он.

По словам Черемных, в ночь на среду повысился уровень воды в реке Лопва в Юрлинском муниципальном районе, в зоне подтопления оказалась 81 придомовая территория, в том числе 10 жилых домов с населением 184 человека, из которых 40 - дети. Как сообщила ТАСС глава Юрлинского муниципального района Татьяна Моисеева, около 100 жителей села Юрла эвакуировали из зоны подтопления.

По информации на сайте МЧС региона, в Кудымкарском районе произошел подъем уровня воды в реке Кува и в пруду села Кува, подтопило 11 частных домов с населением 28 человек. На данный момент жители вернулись в свои дома. На территории Юрлинского района уровень воды стабилизирован, остаются подтопленными десять жилых домов с населением 54 человека.