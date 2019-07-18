В Минэнерго назвали сроки выхода Калининской АЭС на нормальный режим работы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Калининская АЭС начнет работать в нормальном режиме в течение ближайших двух суток, четвертый энергоблок будет запущен в течение ближайшего часа-двух. Об этом в четверг заявил директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала " Россия 24 ".

"Сейчас станция готовится к запуску этих блоков, блок номер четыре мощность 1 гВт будет пущен в течение ближайшего часа. Еще два блока, это второй и первый, с учетом того, что необходимо провести некоторые регламентные процедуры, скорее всего, в течение двух суток будут выведены на номинальную мощность, - сказал он. - Рассчитываем, что в течение двух суток станция выйдет на нормальный диспетчерский режим работы".

Представитель Минэнерго РФ уточнил, что нарушение в работе Калининской АЭС не повлекло сбои в получении электроэнергии потребителями. "Резервов в энергосистеме достаточно. Поэтому не ожидаем, что наши потребители как-то почувствуют соответствующее технологическое нарушение", - сказал он.

Калининская АЭС - филиал Росэнергоатома. Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.