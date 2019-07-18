СК начал проверку после отказа в выдаче лекарств онкобольной в Ульяновске

ТАСС, 18 июля. Следователи начали проверку по факту халатности работников регионального Минздрава, которые отказали в выдаче лекарств онкобольной в Ульяновске, об этом в четверг сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ региона.

"Проводится проверка по факту халатности должностных лиц регионального министерства здравоохранения. Предварительно установлено, что с декабря 2018 года по настоящее время должностные лица отказывают в выдаче льготных медицинских препаратов жительнице Ульяновска", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В июле прошлого года жительнице Ульяновска Рамиле Волгиной поставили онкологический диагноз и назначили препарат, но региональный Минздрав отказал в его выдаче. Женщина обратилась в суд, который признал ее требования законными и принял решение в ее пользу. Однако в Минздраве Ульяновской области вместо выдачи лекарств предложили женщине ездить в дневной стационар на лечение за 30 километров.

Позднее глава региона Сергей Морозов поручил Минздраву найти необходимые средства на дальнейшую закупку препаратов. Ранее ТАСС сообщал, что жизненно важный препарат, в котором нуждается Волгина, будет включен в список льготных. По словам Морозова, получать лекарства Волгина будет в поликлинике по месту жительства.