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Сообщения о минировании торговых центров в Калининграде оказались ложными

Все ТЦ работают в штатном режиме

КАЛИНИНГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Сообщения о минировании нескольких крупных торгово-развлекательных и торговых центров в Калининграде, а также некоторых других объектов оказались ложными, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе управления МВД России по региону.

"Сотрудники полиции во взаимодействии с экстренными службами проверили все сообщения, которые поступили сегодня. Проведены необходимые в таких случаях мероприятия. Ничего опасного не обнаружено, сообщения об угрозах оказались ложными", - сказал представитель пресс-службы, отметив, что все торговые центры вернулись к обычному режиму работы.

Ранее сообщалось о том, что посетителей трех крупных торговых центров в Калининграде - "Калининский", "Европа" и "Плаза" - эвакуировали в четверг днем из-за поступивших в экстренные службы сообщений об опасности.

Точное число объектов, в которые поступили подобного рода сообщения, в пресс-службе назвать не смогли.

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