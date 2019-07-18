Сообщения о минировании торговых центров в Калининграде оказались ложными

КАЛИНИНГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Сообщения о минировании нескольких крупных торгово-развлекательных и торговых центров в Калининграде, а также некоторых других объектов оказались ложными, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе управления МВД России по региону.

"Сотрудники полиции во взаимодействии с экстренными службами проверили все сообщения, которые поступили сегодня. Проведены необходимые в таких случаях мероприятия. Ничего опасного не обнаружено, сообщения об угрозах оказались ложными", - сказал представитель пресс-службы, отметив, что все торговые центры вернулись к обычному режиму работы.

Ранее сообщалось о том, что посетителей трех крупных торговых центров в Калининграде - "Калининский", "Европа" и "Плаза" - эвакуировали в четверг днем из-за поступивших в экстренные службы сообщений об опасности.

Точное число объектов, в которые поступили подобного рода сообщения, в пресс-службе назвать не смогли.