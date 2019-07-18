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В Петербурге задержаны подозреваемые в подбросе наркотиков полицейские и экс-сотрудник МВД

Источник в силовых структурах сообщил, что подозреваемые вымогали взятку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Двое действующих полицейских и один бывший сотрудник МВД задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в том, что они подложили наркотики задержанному и вымогали у него взятку за то, чтобы не привлекать его к ответственности. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в силовых структурах города.

"Задержаны трое, двое из них - сотрудники полиции, один - бывший [сотрудник полиции]. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве", - сказал собеседник агентства. Источник не уточнил сумму взятки и обстоятельства, при которых были задержаны полицейские.

Во вторник в Петербурге также были задержаны двое сотрудников Росгвардии по подозрению в вымогательстве денег с подростка. Они якобы нашли у него наркотики, сымитировали их изъятие и потребовали взятку за непривлечение его к ответственности. Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки"). Оба сотрудника в четверг были арестованы судом до 15 сентября.

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