Путин вновь посетит Иркутскую область и осмотрит районы подтопления

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу посетит Иркутскую область, пострадавшую от масштабного наводнения. Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер проведет в регионе совещание о мерах по ликвидации последствий паводка, в котором примут участие члены правительства, руководители ведомств и муниципалитетов.

"Глава государства также осмотрит районы подтопления и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка", - говорится в сообщении.

Путин был в Иркутской области в ночь на 30 июня - после саммита "Большой двадцатки", проходившего в Японии, он приехал в регион, чтобы на месте оценить ситуацию с паводками. Тогда на совещании в Братске он заслушал доклады чиновников о происходящем и дал ряд поручений, связанных с ликвидацией последствий трагедии, помощью пострадавшим, восстановлением жилья и инфраструктуры, а также организацией работы властей на этом направлении. Особое внимание он обратил на необходимость максимально оперативного восстановления жилья и строительства нового, а также доведения средств до пострадавших. 3 июля Путин собрал членов правительства на совещании в Москве, где они отчитались о выполнении поручений.

За время паводка в 107 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. 25 человек погибли, семь числятся пропавшими без вести. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Правительство РФ уже выделило региону на различные цели, связанные с восстановлением от паводка, около 17 млрд рублей.