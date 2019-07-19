В Юрлинском районе Пермского края сняли введенный из-за паводка режим ЧС

ПЕРМЬ, 19 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который был введен в Юрлинском районе Пермского края из-за паводка, снят, жилых домов и придомовых участков в зоне подтопления нет. Об этом ТАСС в пятницу сообщила глава территории Татьяна Моисеева.

"Режим ЧС снят, вода ушла с участков и из домов", - сказала она.

Ранее Моисеева сообщала о том, что на территории Юрлинского района в ночь с 16 на 17 июля после прошедшего ливня поднялся уровень воды в реке Лопва, в результате чего подтопило населенный пункт, около ста жителей села Юрла были эвакуированы в пункты временного размещения и к родственникам. Уровень воды в Лопве поднимался до 3,9 метра при критической отметке в 3,55 метра.

По информации главного регионального управления МЧС России, в четверг режим чрезвычайной ситуации в связи с нормализацией ситуации был снят в Кудымкарском районе Пермского края, где уровень воды поднимался в реке Кува и в пруду села Кува, там подтопило 11 частных домов с населением 28 человек. Также режим повышенной готовности снят в Бардымском районе, где из-за подъема уровня воды в реке Большая Амьзя произошло подтопление 11 приусадебных участков с населением 23 человека в селе Акбаш. А в селе Кочево и в поселке Сергеевский произошло подтопление 26 придомовых территорий и одного жилого дома, пострадавших нет, эвакуация жителей не требуется.

По словам врио начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю Александра Черемных, в общей сложности в регионе подтопленными остаются 29 придомовых территорий. "Действует режим чрезвычайной ситуации на территории Гайнского района. В связи с прогнозом прогнозируем подтопление придомовых территорий Кудымкарского района и города Кудымкара, по остальным территориям наблюдается снижение уровня воды", - добавил он.

С 16 июля в Пермском крае из-за ливней повысился уровень воды в реках, что привело к подтоплению населенных пунктов в пяти районах региона - Бардымском, Кудымкарском, Гайнском, Сивинском и Юрлинском. Из зоны подтопления было эвакуировано почти 170 человек, семь из них доставили в пункты временного размещения, остальные остановились у родственников. Специалисты начали оценку ущерба.