Угроза взрывов в сети гипермаркетов в восьми городах ДФО оказалась ложной

ТАСС, 20 июля. Полиция в субботу не обнаружила взрывных устройств в сети гипермаркетов "Самбери" восьми городах Дальневосточного федерального округа (ДФО), проверив их помещения в связи с поступившей информацией о минировании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

"Эвакуация завершена, полиция ничего не обнаружила", - сообщил собеседник агентства.

Посетители и сотрудники гипермаркетов сети "Самбери" в Хабаровске, Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Уссурийске, Благовещенске, Белогорске и Петропавловске-Камчатском были эвакуированы из торговых центров в субботу днем в связи с поступившим сообщением об угрозе взрывов и с требованием выплатить 2 млн рублей.

Как сообщалось, в пятницу злоумышленники уже пытались заполучить 2 млн рублей, прислав в группу компаний "Невада" (владелец сети "Самбери") письмо с требованием выплатить деньги под угрозой взрыва. Полиция эвакуировала людей в гипермаркетах сети "Самбери" в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Требование злоумышленников выполнено не было, взрывных устройств в торговых центрах полиция не нашла.