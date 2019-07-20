На горячую линию прокуратуры обратились около 250 пострадавших от паводка в Приангарье

ТАСС, 20 июля. Прокуратура Иркутской области приняла около 250 обращений на телефон горячей линии от пострадавших в результате паводка. По некоторым из обращений организованы проверки, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

"Горячая линия прокуратуры области востребована населением, с момента ее создания (15 июля - прим. ТАСС) за помощью уже обратились 243 гражданина. Обратившимся даются разъяснения об основаниях и порядке получения мер государственной поддержки, о процедуре обследования поврежденных водой домов с целью установления их пригодности для дальнейшего проживания, о полномочиях государственных органов. По отдельным обращениям органами прокуратуры незамедлительно организованы и проводятся проверки", - говорится в сообщении.

Горячая линия для пострадавших от наводнения начала работу в прокуратуре Иркутской области с понедельника, 15 июля, по предложению Генпрокуратуры РФ. По телефону 8-908-773-38-77 жители могут сообщить о трудностях, с которыми они сталкиваются в условиях чрезвычайной ситуации, и получить консультацию по любым возникающим вопросам.