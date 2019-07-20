Все энергоблоки Калининской АЭС вышли на полную мощность после короткого замыкания

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Все четыре энергоблока Калининской АЭС выведены на полную мощность после остановки трех из них из-за короткого замыкания, сообщил в субботу концерн "Росэнергоатом".

"В 21:33 20 июля 2019 года энергоблок №2 Калининской АЭС вышел на номинальную мощность 1000 МВт. Таким образом, в настоящее время была восстановлена работа всех трех энергоблоков, отключенных от сети из-за короткого замыкания, произошедшего 18 июля 2019 года на ошиновке одного из трансформаторов тока открытого распределительного устройства КлнАЭС", - говорится в сообщении, распространенном концерном.

Утром 18 июля из-за короткого замыкания отключились высоковольтные ЛЭП "Белозерская" (750 кВ) и "Опытная" (750 кВ), что привело к отключению от сети трех энергоблоков станции. Энергоблок №4 вышел на номинальную мощность рано утром в пятницу, 19 июля, а энергоблок №1 был включен в сеть вечером того же дня.

Калининская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В состав станции входят четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.