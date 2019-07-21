Уголовное дело возбуждено после гибели инвалида на пожаре в интернате под Брянском

ТАСС, 21 июля. Следственное управление СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело в связи с гибелью человека на пожаре в интернате для престарелых и инвалидов в деревне Дарковичи, который произошел в ночь на воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба СК на сайте ведомства.

После тушения пожара в помещении интерната "обнаружено тело 71-летнего подопечного мужчины, по данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", говорится в сообщении. По данным пресс-службы, проводится осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.

"В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям руководства дома-интерната, должностных лиц контролирующих органов, ответственных за пожарную безопасность в учреждении", - отметили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре в интернате, расположенном в деревне Дарковичи Брянского района, поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС в 01:32 мск 21 июля. Повреждено помещение на первом этаже здания на площади 20 кв. м. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за курения в помещении.

Дарковичский дом-интернат для престарелых и инвалидов - государственное учреждение Брянской области, находится в ведении регионального департамента семьи, социальной и демографической политики. Интернат открыт в 1994 году, состоит из двух корпусов, в которых есть медицинские отделения, отделение для обслуживания граждан, полностью или частично утративших способность к самообслуживанию, рассчитан на проживание около 260 человек.