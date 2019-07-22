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В Домбаровском районе Оренбуржья ликвидировали пожар, из-за которого был введен режим ЧС

Возгорание происходило вблизи села Курмансай

ТАСС, 22 июля. Пожар в Домбаровском районе Оренбургской области, где ранее был введен режим ЧС, ликвидирован. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой областного МЧС.

"В Домбаровском районе пожар в лесном массиве ликвидирован", - говорится в сообщении.

Режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Домбаровского района из-за пожара в лесном массиве вблизи села Курмансай. Район расположен в юго-восточной части Оренбургской области. Населенный пункт Курмансай находится примерно в 400 км от областного центра.

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