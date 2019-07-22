Спасатели обнаружили тела двоих сорвавшихся в горах КБР альпинистов из Петербурга

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Спасатели Кабардино-Балкарии (КБР) обнаружили тела двух альпинистов из Санкт-Петербурга, сорвавшихся накануне во время восхождения в Черекском районе. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального управления МЧС.

"По состоянию на 12:00 поисково-спасательные работы в ущелье Укю продолжаются. Спасатели обнаружили альпинистов на склоне горы Урал без признаков жизни. Тела погибших альпинистов спустили на высоту 3800 метров. Решается вопрос о применении вертолета фирмы Heliaction", - сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Как уточнил ТАСС директор лагеря "Безенги" Алий Анаев, оба альпиниста (1994 и 1998 года рождения) приехали 14 июля. "20 июля из лагеря в 11:00 они вышли на данный маршрут, а 21 июля пропустили два сеанса радиосвязи. Их обнаружили без признаков жизни, у них были травмы, несовместимые с жизнью", - рассказал он. По его словам, погода пока не позволяет вывезти тела на вертолете.

В воскресенье сообщалось, что на горе Урал (высота 4300 метров) сорвалась туристическая группа из Санкт-Петербурга, состоящая из двух человек. Они были зарегистрированы в альплагере "Безенги".