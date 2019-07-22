Под Калининградом полиция возбудила уголовное дело из-за ДТП с шестью пострадавшими

КАЛИНИНГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП под Калининградом, в котором пострадали шесть человек, в их числе пятеро детей, один из которых - трехмесячный младенец, который скончался в больнице, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе УМВД РФ по региону.

19 июля около 12:00 местного времени (13:00 мск) на автотрассе Нестеров - Черняховск - Калининград 62-летний водитель микроавтобуса "Фольксваген Транспортер", в котором находились его шестеро несовершеннолетних внуков, а также жена и дочь, не уступил дорогу бензовозу, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения пятеро детей в возрасте от 3 месяцев до 10 лет, а также водитель микроавтобуса с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Трехмесячный ребенок, находившийся в критическом состоянии, скончался в ночь на 20 июля в областной детской больнице.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ["Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"]", - сказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая, отметив, что в рамках расследования дела будут проведены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, установлены все обстоятельства произошедшего.

По информации, полученной ТАСС в Министерстве здравоохранения области, на утро понедельника в больницах Калининграда остаются пятеро пострадавших при ДТП. "Взрослый пациент в больнице скорой медицинской помощи переведен из реанимации в обычную палату. Также в обычных палатах детской областной больницы находятся три ребенка, их состояние близко к удовлетворительному. Один ребенок пока продолжает оставаться в реанимации, но его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести с положительной динамикой", - уточнили в министерстве.

Губернатор Антон Алиханов после случившегося дал поручение принять меры, чтобы обезопасить участок дороги, на котором произошло ДТП, поскольку авария не первая на этом участке автомагистрали.