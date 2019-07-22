Суд Петербурга приговорил к условным срокам юристов за покушение на хищение 30 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении юристов Сергея Зимина и Михаила Федотова, признанных виновными в покушении на мошенничество с 30 млн рублей в рамках расследования дела о контрабанде ядовитых веществ. Как сообщается в понедельник в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, Зимина приговорили к 2,9 годам лишения свободы условно, Федотова к трем годам условно.

"Ленинский районный суд огласил приговор в отношении Сергея Зимина и Михаила Федотова, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ["Покушение на мошенничество в особо крупном размере"]. Суд назначил наказание Зимину в виде лишения свободы сроком на два года девять месяцев условно со штрафом в 120 тыс. рублей с лишением права заниматься любыми видами юридической деятельности. Федотову - в виде лишения свободы сроком на три года условно со штрафом в 120 тыс. рублей с лишением права заниматься любыми видами юридической деятельности", - сказано в сообщении.

Суд установил, что гендиректор компании "Орион", имя которого пока не раскрывается, обратился к гендиректору ООО "Юридическое бюро "Фордевинд" Зимину, сообщив, что Кингисеппской таможней возбуждено уголовное дело о контрабанде сильнодействующих, ядовитых, радиоактивных веществ, в ходе расследования которого было установлено, что отправителем и декларантом товара на танкере "Фрея" является фирма "ХимПромСнаб", а поставщиком - ООО "Орион". Зимин в ответ на это заявил, что необходимо обратиться к его знакомому юристу из адвокатской палаты Ленинградской области Федотову. Далее Федотов и Зимин вступили сговор. Они сказали гендиректору "Ориона", что могут способствовать прекращению уголовного дела за 30 млн рублей, но на самом деле таких возможностей у них не было.

Федотов был задержан в своем рабочем кабинете в центре Петербурга при получении муляжа денег. Зимина сотрудники УФСБ задержали позже. Оба фигуранта полностью признали вину.