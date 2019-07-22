После нападения подростка на ученицу в Вольске возбудили дело о халатности

САРАТОВ, 22 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили второе уголовное дело, на этот раз по факту халатности должностных лиц, после нападения подростка на ученицу в школе в городе Вольске Саратовской области. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе прокуратуры региона.

Хронология инцидентов с применением холодного оружия в российских школах с 2018 года

28 мая 15-летний ученик седьмого класса пришел в школу №4 Вольска с топором и двумя бутылками, предположительно, с зажигательной смесью, одну из которых он бросил в класс, а вторую - в коридоре. Там же, в коридоре, он ударил топором по голове 12-летнюю учащуюся пятого класса и попытался скрыться. Нападавший арестован, девочка была доставлена в больницу.

"После инцидента в школе в Вольске возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей")", - сказала собеседница агентства, уточнив, что дело возбуждено в отношении пока неустановленных лиц.

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка по ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом").

Как сообщала ТАСС омбудсмен по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя, профессиональная охрана и металлодетекторы отсутствовали в школе Вольска. В Росгвардии отмечали, что школа была оборудована кнопкой тревожной сигнализации, однако анализ показал, что сигнал поступил уже после происшествия.