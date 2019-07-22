Системы управления движением на КАД и трассе "Сортавала" настроили после аварии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Работа автоматической системы управления дорожным движением - электронных дорожных знаков и табло - на Кольцевой автодороге (КАД) вокруг Санкт-Петербурга и А-121 "Сортавала" восстановлена после произошедшей в воскресенье аварии на кабельной сети. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе "Упрдор Северо-Запад".

В воскресенье из-за аварии на кабельной сети система на трассах отключилась. Работы по восстановлению работы дорожных знаков проводили в круглосуточном режиме.

"Работа табло и знаков переменной информации на дорогах "Сортавала" и КАД полностью восстановлена", - говорится в сообщении.

Автодорога А-121 "Сортавала" связывает Санкт-Петербург с карельским городом Сортавала. Далее трасса идет севернее Ладожского озера вплоть до трассы Р-21 "Кола", идущей от Санкт-Петербурга к Мурманской области.

КАД - федеральная автодорога, протяженностью около 140 километров вокруг Санкт-Петербурга. По всей протяженности количество полос для движения на трассе меняется от четырех до восьми, также на ней расположено более 20 транспортных развязок и порядка 100 тоннелей, мостов, эстакад и путепроводов. Часть дороги также проходит по дамбе - комплексу защитных сооружений Петербурга от наводнений.