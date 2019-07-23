Пострадавшие при пожаре в палаточном лагере дети являются жителями Комсомольска-на-Амуре

ТАСС, 23 июля. Власти Комсомольска-на-Амуре организуют помощь родственникам погибшего на пожаре в палаточном лагере на базе "Холдоми" в Хабаровском крае ребенка. Все пострадавшие дети родом из Комсомольска-на-Амуре, ближайшего к базе крупного города.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

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Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

"В результате пожара пострадали пятеро детей, один из них погиб. Четверо пострадавших - ребята из Комсомольска-на-Амуре, среди них - погибшая девочка, ученица школы №36", - говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщается, городские власти определяют объем помощи семьям пострадавших. Все желающие смогут выразить соболезнования и принести цветы к школе №36, где училась погибшая девочка.