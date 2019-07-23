Власти Хабаровского края приостановили работу туркомплекса, где сгорел палаточный лагерь

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Деятельность горнолыжного комплекса "Холдоми", на территории которого произошел пожар в палаточном лагере, унесший жизнь ребенка, приостановлена.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

По информации властей региона, детский оздоровительный лагерь "Холдоми" был оформлен на ООО "Экстрим-Сервис", принадлежащее Виталию Бурлакову - владельцу туркомплекса "Холдоми". Лагерь внесен в реестр краевых оздоровительных учреждений и должен иметь 450 мест в стационарных корпусах. По факту в корпусах на момент пожара находился 61 человек, а 189 жили в палатках.

"Разрешение на пребывание детей в летнем лагере выдано в октябре прошлого года. После этого в феврале проходила плановая проверка. Следующая должны была пройти в августе. Размещение предполагало проживание в стационарных помещениях", - приводятся в сообщении слова руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Зайцевой, участвовавшей в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось во вторник утром.

По словам врио начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Ивана Колонтая, последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере 31 мая. Надзорный орган выдал предписание со сроком устранения 1 августа, где были перечислены нарушения для стационарных корпусов. В их числе отсутствие планов эвакуации и обозначения мест, где находятся средства индивидуальной защиты, а также экстренного освещения. "11 июля мы провели в лагере плановую тренировку и занятия по эвакуации, в том числе инструктажи. На момент проведения занятий стоял палаточный лагерь, про который директор пояснил, что палатки необходимы для экстремальных игр", - приводятся слова Колонтая.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Хабаровского края, будет проведена проверка всех палаточных лагерей в регионе.

Помощь из Москвы и Новосибирска

Троих детей госпитализировали после пожара в больницу поселка Солнечный, что примерно в 5 км от "Холдоми". Как сообщили агентству в Хабаровском территориальном центре медицины катастроф, местных врачей проконсультировали главный комбустиолог Минздрава РФ Андрей Алексеев и специалисты из новосибирского ожогового центра. "Главный комбустиолог Минздрава РФ Андрей Алексеев проконсультировал врачей из Солнечного относительно лечения пострадавших детей. Также состоялись консультации со специалистами новосибирского ожогового центра", - сказал представитель управления.

Он сообщил, что все находящиеся в больнице дети - в крайне тяжелом состоянии. Сейчас идет их осмотр прилетевшими из Хабаровска вертолетом специалистами, решается вопрос об эвакуации детей в больницу Хабаровска.