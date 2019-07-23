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Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

Дело о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае расследует центральный аппарат СК

Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал установить круг виновных лиц и причины случившегося
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Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о пожаре в детском палаточном городке в Хабаровском крае передадут для расследования в центральный аппарат СК. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, такое поручение отдал председатель СК Александр Бастрыкин.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в целях всестороннего и объективного расследования поручил передать в Главное следственное управление СК уголовное дело по факту пожара в детском оздоровительном лагере в Хабаровском крае", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

Глава ведомства потребовал установить круг виновных лиц и причины, способствовавшие совершению преступления.

 

Теги
РоссияХабаровский крайПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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