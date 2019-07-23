Яровая призывает проверить действия лиц, отвечавших за приемку лагеря "Холдоми"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала оценить причины и условия, которые способствовали гибели детей при пожаре в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровской крае, в частности, почему на стадии приемки лагеря не были учтены такие вещи, как увеличение количества детей между сменами практически в два раза.

"То, что произошло в палаточном лагере "Холдоми", - трагедия, которую нужно было и можно было избежать", - сказала политик во вторник ТАСС. Она выразила уверенность, что следственные органы дадут правовую оценку действиям владельцев и руководства лагеря. "Но также важным является и выяснение причин и условий, которые способствовали этой трагедии: почему на стадии приемки лагеря не были учтены следующие столь очевидные вещи", - заявила Яровая.

Депутат обратила внимание, что "Холдоми" включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на 2019 год, размещенный на сайте министерства образования и науки края. "Более того, там же указано, что первая смена рассчитана на 250 детей, а вторая и последующие - на 450 детей. Следовательно, все уполномоченные службы знали о значительном увеличении количества отдыхающих детей", - подчеркнула она.

При этом в соответствии с постановлением правительства плановая проверка пожарной безопасности должна была проводиться один раз перед началом каникул, а проверки Санэпиднадзора - один раз перед началом каникул и не чаще одного раза в смену, продолжила зампредседателя Госдумы. "Совершенно очевидно, что увеличение количества детей практически в два раза должно было стать основанием для повышенного контроля уполномоченных органов за деятельностью детского лагеря", - указала Яровая.

Кроме того, на сайте "Холдоми" указано, что деревянные коттеджи рассчитаны на 250 мест, соответственно, проживание еще 200 детей в каждую смену планировалось не в коттеджах, отметила парламентарий. "И, конечно, необходимо было уточнить, в каких условиях будут проживать эти дети. Поэтому требуется правовая оценка действий должностных лиц, принимавших решения в составе краевой межведомственной комиссии по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Хабаровском крае", - считает вице-спикер.