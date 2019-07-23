Прокуратура даст оценку надзорным органам в связи с пожаром в детском лагере в Хабаровске

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Прокуратура Хабаровского края проверит действия надзорных органов в ситуации, приведшей к пожару в детском лагере "Холдоми", где погибли четверо детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

"Прокуратурой также будет дана оценка соблюдению законодательства о государственном контроле (надзоре) со стороны контролирующих органов", - сообщили в надзорном ведомстве.

По указанию прокурора Хабаровского края сформирована группа из оперативных работников аппарата региональной прокуратуры под руководством заместителя прокурора края, которая работает на месте происшествия. Инспекция даст оценку законности организации палаточного летнего отдыха детей, обеспечения правил пожарной безопасности, а также исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних на безопасный отдых и оздоровление. Кроме того, по указанию прокурора края организована проверка всех палаточных лагерей на территории Хабаровского края.