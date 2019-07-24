За помощью к врачам обратился еще один пострадавший при пожаре в лагере "Холдоми" ребенок

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Медицинская помощь после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае потребовалась еще одному ребенку. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

"Сегодня в городскую больницу Комсомольска-на-Амуре обратились родители мальчика 12 лет. У него были зафиксированы поверхностные ожоги", - сказали в пресс-службе.

В ней уточнили, что ребенок получил легкие травмы, от госпитализации родители мальчика решили отказаться. Медики назначили курс лечения.