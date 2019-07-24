В районе комплекса "Холдоми" начал действовать режим ЧС из-за гибели детей во время пожара

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края ввели режим ЧС в границах горнолыжного комплекса "Холдоми", на территории которого погибли дети в результате пожара в палаточном лагере. Работа лагеря приостановлена, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в среду.

"Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в Солнечном районе в границах туркомплекса "Холдоми" режима чрезвычайной ситуации. Деятельность лагеря, где накануне при пожаре погибли дети и который - несмотря на рекомендации врачей и органов власти - продолжал работать, временно приостановлена", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, руководству лагеря ранее рекомендовали приостановить летнюю смену, но администрация обосновала отказ тем, что лагерь частный.