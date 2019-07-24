Полиция не называет причины нападения на белорусского дипломата в Анкаре

АНКАРА, 24 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Сотрудники турецкой полиции начали расследование в связи с нападением на советника посольства Белоруссии в Анкаре. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС представитель Управления безопасности по столичному району Чанкая, где была совершена атака на дипломата.

"Мы уже начали проводить расследование в связи с этим нападением. На данный момент мы не можем сказать, является ли это нападение террористическим актом, поскольку расследование еще не завершено", - сказал собеседник агентства.

Ранее агентство Demiroren сообщило, что нападение произошло на советника посольства Белоруссии Александра Поганшева в районе Чанкая, где расположено большое число дипломатических представительств разных стран. За атакой может стоять сосед дипломата, который покончил с собой после содеянного.

Сотрудник белорусской дипмиссии был госпитализирован. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, дипломат "находится в больнице в тяжелом состоянии". По его словам, "сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата".

В новость были внесены изменения (22:59 мск) - добавлены подробности.