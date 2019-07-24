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Нападение на белорусского дипломата в Анкаре
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Губернатор Анкары исключает политический мотив в нападении на дипломата из Белоруссии

АНКАРА, 24 июля. /ТАСС/. Губернатор провинции Анкара Васип Шахин заявил в среду, что нападение на советника посольства Белоруссии в Турции, по предварительным данным, не было политически мотивированным.

"Наши сотрудники полиции расследуют случившееся во всех возможных аспектах. Согласно предварительным данным, в нападении не было какого-либо политического мотива. Однако расследование все еще продолжается", - приводит его слова газета Hürriyet.

Шахин также подтвердил, что нападавшим оказался "отставной турецкий военный в звании полковника, который проживал с дипломатом в одном доме".

Теги
БелоруссияТурцияНападение на белорусского дипломата в Анкаре
Нападение на белорусского дипломата в Анкаре
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