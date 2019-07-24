Источник: обыски по уголовному делу о воспрепятствовании работы МГИК идут по 7 адресам

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски по семи адресам, эти следственные действия связаны с уголовным делом о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома (МГИК). Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Обыски идут у политика Дмитрия Гудкова, его соратника Николая Баланчина, независимых кандидатов Ивана Жданова и Александра Соловьева, а также еще у ряда людей", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Главном следственном управлении СК по Москве сообщили, что уголовное дело по статье 141 УК РФ возбуждено по результатам проведенной проверки после несанкционированного митинга возле Мосгоризбиркома. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей, принудительных работ на срок до 4 лет или лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере 80 тыс. рублей.

На несанкционированную акцию "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму" 14 июля пришло около тысячи человек. Участники митинга собрались около 14:00 мск в Новопушкинском сквере, откуда проследовали до мэрии Москвы и здания Мосгоризбиркома на Моховой улице. По информации СК, участники движения, организовавшего митинг, угрожали применением насилия в отношении членов избирательных комиссий.