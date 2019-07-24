Россия направила запросы в Британию и США о выдаче фигурантов дела "Оборонэнергосбыта"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россия направила запросы в США и Великобританию о выдаче двух фигурантов уголовного дела о хищении почти 3 млрд рублей на поставках электроэнергии для нужд Минобороны в 2011-2013 годах. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя СК РФ - руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) генерал-полковник Александр Сорочкин.

Речь идет о бывшем гендиректоре (в 2010-2013 годах) ОАО "Оборонэнергосбыт" Александре Змихновском и генеральном директоре ООО "Техносоюз" Роберте Хакимове.

"Еще до возбуждения уголовного дела Змихновский и Хакимов скрылись. В настоящее время предварительное следствие в отношении них приостановлено, а они объявлены в международный розыск. Установлено, что указанные лица находятся на территории Великобритании и Соединенных Штатов Америки, куда направлены запросы об их выдаче для уголовного преследования", - сообщил Александр Сорочкин.