Швейцария арестовала счета экс-главы АО "Славянка", осужденного в России за взятки

"Не так давно прокуратура Швейцарии уведомила российскую сторону об удовлетворении запроса об оказании правовой помощи и наложении ареста на 460 тыс. швейцарских франков, что эквивалентно 30 млн рублей, находящихся на счетах в банках данной страны, принадлежащих бывшему генеральному директору ОАО "Славянка" и учредителю ЗАО "Безопасность и связь" Александру Елькину", - сообщил руководитель ГВСУ.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Швейцария по запросу России арестовала счета бывшего гендиректора АО "Славянка" Александра Елькина, отбывающего десятилетний срок в России за массовые взятки от компаний, обслуживавших жилищный фонд и военные городки Минобороны в 2010-2012 годах. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя СК РФ - руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) генерал-полковник Александр Сорочкин.

Он напомнил, что несмотря на вынесенный приговор, Елькин продолжает проходить обвиняемым по уголовному делу, находящемуся производстве Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.

Руководитель ГВСУ подчеркнул, что "военные следователи в ходе выполнения своей работы стремятся к тому, чтобы преступникам было невыгодно воровать. Для этого организован розыск похищенного на самой ранней стадии расследования, причем не только в нашей стране, но и за ее пределами".

Дело "Славянки"

ОАО "Славянка" было создано в 2009 году и подведомственно "Оборонсервису". Как установило следствие, после того, как в 2010 году Минобороны заключило со "Славянкой" контракт на ремонт и содержание казарменно-жилищного фонда и сетей водоснабжения военных городков на 2011-2012 годы, руководителям привлекаемых уже "Славянкой" компаний были выдвинуты жесткие требования. Елькин, который до прихода в "Славянку был летчиком, требовал от фирм, занимавшихся ремонтом военных городков, от 13 до 20% от суммы подрядных и субподрядных договоров. Как ранее было установлено следствием, Елькин и соучастники получили в качестве коммерческого подкупа 130 млн рублей.

5 августа 2016 года Тверской суд Москвы приговорил Александра Елькина к 11 годам в колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей, Юлия Ротанова, фактически исполнявшая обязанности помощника гендиректора компании, была приговорена к 6 годам со штрафом в 500 млн рублей.

Начальник департамента текущего ремонта ОАО "Славянка" Константин Лапшин - к 9 годам со штрафом в 450 млн рублей, гендиректор ЗАО "Безопасность и связь" Андрей Луганский - к 7 годам и штрафу в 700 тыс. рублей, а временно исполнявший должность начальника хозяйственного управления Минобороны Николай Рябых был осужден на пять лет колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. рублей. В июле 2017 года президиум Мосгорсуда снизил срок наказание экс-главе "Славянки" до 10,5 лет.

Еще в ходе следствия в ходе обысков и выемок в жилищах обвиняемых и банках военными следователями были изъяты денежные средства в российской и иностранной валюте в размере свыше 1,1 млрд рублей. Также был наложен арест на 47 объектов движимого и недвижимого имущества общей стоимостью более 300 млн рублей (11 квартир в Москве, девять земельных участков и три жилых дома в Подмосковье, а также шесть земельных участков и два жилых строения в Сочи), большинство этих объектов, по данным следствия, было оформлено на Елькина и членов его семьи".