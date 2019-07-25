Главу управления океанографии Минобороны приговорили к семи годам колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Начальник управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ Сергей Травин приговорен Ленинградским окружным военным судом в семи годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей по делу о хищении у государства почти 70 млн рублей, выделенных по госконтракту на установление внешних границ континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Суд назначил наказание Травину в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК общего режима со штрафом в 500 000 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале объединенной пресс-службы.

Кроме Травина, по данному делу, как сообщалось ранее, проходили также руководитель океанографического отдела управления Минобороны Леонид Шальнов, замначальника производства ФКУ "208 Центральное картографическое производство ВМФ" Алексей Глазко и генеральный директор ООО "Управляющая компания Проминвест" Борис Савельев.

Как отметили в пресс-службе судов, Савельев получил шесть лет колонии общего режима и штраф в виде 400 тыс. рублей. Глазко приговорен к четырем годам колонии условно, Шальнов - к двум годам лишения свободы условно.

Всех обвиняемых осудили по статье 159 УК РФ "Мошенничество". По версии следствия, фигуранты, находясь в Москве и Петербурге, обманув ряд уполномоченных лиц Минобороны РФ, похитили почти 70 млн рублей в рамках госконтракта об установлении внешних границ континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане. Дело в связи с наличием в нем секретных документов слушалось в закрытом режиме.