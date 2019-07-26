В Коми отменили режим ЧС, введенный после схода вагонов с углем

СЫКТЫВКАР, 26 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный на территории Сосногорского района Республики Коми из-за аварии на станции Керки Северной железной дороги (СЖД), отменен. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в администрации района.

"Режим ЧС, объявленный в районе в связи с железнодорожной аварией на станции Керки, сегодня с нуля часов отменен. Вышло соответствующее постановление администрации района", - рассказала ТАСС помощник главы администрации муниципалитета Светлана Короткова.

По ее данным, в 06:30 мск в пятницу восстановлен второй путь из трех железнодорожных веток на станции, но пока движение по нему не пущено, потому что оно осуществляется по первому пути, и поезда идут в графике. "Железнодорожники продолжают работать над укреплением путей", - добавила представитель администрации.

Сход 23 вагонов с углем произошел в ночь на 22 июля на железнодорожной станции Керки из-за размыва пути после ливней. Авария произошла с грузовым поездом Воркута - Череповец. В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов по Северной железной дороге было ограничено, продажа билетов приостановлена.

В объезд аварийного участка 22-23 июля запустили бесплатные автобусы, которые перевезли более 3,7 тыс. пассажиров поездов до ближайших железнодорожных станций. На 23-25 июля в Коми ввели дополнительные авиарейсы из Сыктывкара в Усинск, Воркуту, в Инту и Печору. По факту происшествия на станции расследуется уголовное дело по ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".