В Сосногорском районе Коми ввели режим ЧС после схода вагонов

Сход 23 вагонов с углем поезда Воркута - Череповец произошел 22 июля из-за размыва пути. В результате инцидента никто не пострадал, повреждены железнодорожные пути, проезд закрыт. Сообщалось о задержке как минимум 14 поездов.

"На территории Сосногорского района введен режим чрезвычайной ситуации. Постановлением комиссии по ЧС РЖД рекомендовано продолжить ремонтные работы по восстановлению движения", - сказал собеседник агентства.

По данным муниципалитета, в Сосногорске открыт пункт временного размещения пассажиров РЖД на базе средней школы №3. "В случае необходимости школа готова принять людей, пока такой необходимости нет. Школа большая, рассчитана на тысячу учащихся", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас РЖД решает вопрос организации горячего питания для пассажиров поездов, которые задержаны. "Глава Сосногорского района находится на месте отправки пассажиров, которые следовали поездами в южном направлении. Они доставлены автобусами на ближайшую станцию "Ираель" и вскоре будут отправлены к местам назначения", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что восстановительные работы могут занять порядка 48 часов.