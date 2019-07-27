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Минобороны Азербайджана продолжает поиск упавшего в Каспийское море самолета ВВС

К его поиску привлечены корабли Военно-морских сил и вертолеты

ТАСС, 27 июля. Министерство обороны Азербайджана продолжает проведение мероприятий по поиску многоцелевого истребителя МиГ-29 ВВС республики, потерпевшего 24 июля крушение во время тренировочного полета. Об этом в субботу сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"В оперативном штабе, созданном в связи с крушением военного самолета, продолжается проведение неотложных мероприятий с участием представителей Министерства обороны и соответствующих государственных структур и служб", - говорится в сообщении.

Во время ночных учебно-тренировочных полетов 24 июля потерпел крушение и упал в Каспийское море самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана. К его поиску привлечены корабли Военно-морских сил и вертолеты ВВС страны.

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